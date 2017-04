Vertrouwen consument sinds 2001 niet zo groot

Het consumentenvertrouwen is in april gestegen naar het hoogste niveau sinds februari 2001. Het vertrouwen ging met twee punten omhoog naar 26.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek is er vertrouwen in het economisch klimaat. Consumenten zijn ook bereid om meer te kopen omdat ze positiever zijn over hun eigen financiƫle situatie.

Met 26 ligt het consumentenvertrouwen in april ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).