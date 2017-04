Verlieslijdend Hudson’s Bay groeit flink

Hudson’s Bay (HBC) heeft zijn verkopen afgelopen jaar stevig kunnen opvoeren, dankzij de flinke expansie van het warenhuisconcern. Wel schreef het Canadese bedrijf, dat later dit jaar ook de Nederlandse markt zal betreden, een fors verlies waar een jaar eerder nog een winst in de boeken ging.

HBC rapporteerde een jaaromzet van bijna 14,5 miljard Canadese dollar. Dat is omgerekend ruim 10 miljard euro en bijna 30 procent meer dan in 2015. Ongeveer 3 miljard dollar daarvan was echter te danken aan de eerdere inlijving van ketens als het Duitse Galeria Kaufhof en het Belgische INNO.

Puur op vergelijkbare basis gingen de verkopen een kleine 2 procent omlaag. Dat kwam volgens het concern vooral door de grote prijsdruk in de markt. Onder de streep kwam HBC mede door enkele afschrijvingen uiteindelijk 516 miljoen dollar tekort.

Een jaar eerder resteerde nog een winst van 387 miljoen dollar. Dat was evenwel voornamelijk te danken aan de gedeeltelijke verkoop van winkelpanden, die werden ondergebracht in joint ventures met enkele grote vastgoedpartijen.

Topmannen Richard Baker en Jerry Storch benadrukten in een toelichting dat HBC afgelopen jaar op strategisch vlak belangrijke stappen heeft gezet. Het snelgroeiende bedrijf met wereldwijd meer dan 480 filialen verwacht nog dit jaar tien winkels te openen in Nederland. Dat moet hier zorgen voor zo’n 2500 nieuwe banen, zo werd eerder aangekondigd.

HBC wil het gat vullen dat het faillissement van V&D heeft achtergelaten in het winkellandschap. De keten heeft in de steden waar het neerstrijkt ook veelal gekozen voor panden waar voorheen de failliete branchegenoot in was gevestigd. Het Canadese bedrijf wil uiteindelijk zo’n twintig filialen openen in ons land.