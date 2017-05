Verleende bouwvergunningen goed voor 1,5 mld

De totale som van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen bedroeg in maart bijna 1,5 miljard euro. Dat is een stijging van 36 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook steeg het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in maart met 56 procent. In totaal ging het om 6682 nieuwbouwvergunningen, het hoogste aantal sinds april 2015.

De stijging van de totale bouwsom is vooral te danken aan de bouw en verbouw in de woningsector. De bouwsom daarvan bedroeg bijna 1 miljard euro, 50 procent meer dan een jaar eerder. Voor bedrijfsgebouwen was de stijging 15 procent tot bijna 500 miljoen euro.