Van Lanschot niet bang voor boze ex-klanten

Vermogensbeheerder Van Lanschot maakt zich geen zorgen over een eventuele stap naar de rechter van een groep boze ex-klanten. Dat liet de bank voor vermogende klanten maandag weten in reactie op een advertentie van een claimstichting in De Telegraaf zaterdag. Daarin worden gedupeerde klanten opgeroepen zich te verenigen.

Een onbekend deel van de volgens een woordvoerder van Van Lanschot „paar honderd” klanten is boos dat hun leningen in 2015 aan een andere partij zijn doorverkocht. Volgens de bank gaat het om een portefeuille van niet-presterende leningen ter waarde van 400 miljoen euro.

Van Lanschot zegt dat de verkoop van de portefeuille aan investeringsmaatschappij Promontoria in lijn met de voorwaarden was en dat klanten voldoende gelegenheid hebben gehad om zelf over te stappen. „De verwijten aan ons adres door de Stichting Tegen Klantendumping door Van Lanschot houden geen stand.” Enkele individuele rechtszaken over de kwestie zijn door de bank gewonnen.

De stichting doet nog geen mededelingen over de hoogte van de eventuele claim en het aantal aangemelde gedupeerden, zo laat bestuursvoorzitter Jaap Koelewijn van de stichting weten. De hoogleraar corporate finance aan Nyenrode Business Universiteit spreekt voorzichtig van „enige vorm van schade” door onder meer een aanzienlijk hogere rente en liquideringskosten na de overdracht.