Van Haren zet voet aan de grond in België

De Nederlandse schoenenketen Van Haren slaat zijn vleugels uit naar België. Het winkelbedrijf wil de komende jaren bij de zuiderburen zestig tot zeventig schoenenwinkels openen. Dat bevestigde een woordvoerder dinsdag na berichtgeving door het AD.

De eerste vestigingen in Aalst en Tielt-Winge openen binnenkort de deuren. Het bedrijf ruikt kansen op de Belgische markt doordat concurrenten als Scapino en Schoenenreus in het land wegvielen. Zij gingen failliet en bij de doorstart lieten de bedrijven België links liggen.

Volgens Bie Buelens, directeur België van Van Haren, zijn in het middensegment in België vooral kleine schoenenbedrijven actief en spelen schaalvoordelen Van Haren in de kaart.