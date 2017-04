Van Eeuwijk coacht aan de hand van Jethro

De naam van zijn bedrijf is afgeleid van Jethro, de schoonvader van Mozes. Volgens Peter van Eeuwijk, zelfstandig coach, trainer en adviseur, was deze oudtestamentische Jethro een mooi voorbeeld van een coach met een effectieve aanpak.

Jethro als coach van Mozes?

„Het gaat in deze geschiedenis om het principe van de vijf a’s. Je ziet dat Jethro bij Mozes komt en hem oprecht aandacht geeft; de eerste a. Daarna gaat hij analyseren wat er gebeurt. Vervolgens komt hij met het advies om het werk te delegeren. Daarna stapt Jethro naar de achtergrond en wordt zijn advies geïmplementeerd. Tot slot komt het afscheid, want Jethro gaat weer terug naar zijn land.”

coaching

U coacht vooral christelijke leiders. Waarom is coaching voor hen belangrijk?

„Eerlijk gezegd ben ik soms allergisch voor coaching. Als we niet uitkijken, buigen we met z’n allen voor de afgod persoonlijke ontwikkeling. Dat is een teken aan de wand en een gevaar, ook voor christelijke leiders. Die lijden eveneens aan geestelijke bloedarmoede en hebben niemand om zich heen bij wie ze hun hart kunnen uitstorten. Als ik een vertrouwelijk gesprek heb met managers uit de gereformeerde gezindte, komt er soms van alles op tafel. Verslaving aan drank, porno, macht, status, noem maar op. Op zo’n moment lijkt zo’n gesprek op betaalde liefde: even een halfuurtje luisteren en ze kunnen weer verder.”

Coaching is toch gericht op gedragsverandering?

„Het is een middel waarmee mensen zich kunnen ontwikkelen naar een situatie waarin ze geschikt zijn voor hun werk en in hun omgeving. Om het christelijk te zeggen: om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God. Persoonlijke ontwikkeling als doel is misschien superhip, maar ik heb er niets mee. Zoek een goede vriend tegen wie je eerlijk alles kunt zeggen en die alles tegen jou mag zeggen. Organiseer je feedback, dan ben je al een heel eind.”

De slogan van uw bedrijf is ”Steen in de vijver”. Waarom?

„Als je een steen in een vijver gooit, gebeurt er iets. Die steen kan een eenvoudige observatie zijn of een directe vraag waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Een klein steentje geeft rimpelingen in het water, een groot exemplaar doet het water alle kanten opspatten. Ik houd van onverwachte dingen, een prikkel geven, een beetje ruzie maken en kijken wat er gebeurt. Dat is mijn stijl en die past ook goed bij mijn persoonlijkheid. Tegelijk kan een grote steen in het water ook een rots zijn waarop je kunt uitrusten. Ook zo’n rustpunt wil ik soms kunnen zijn.”

Wanneer is een training in uw ogen geslaagd?

„Een deelnemer krijgt een certificaat als hij het lef heeft gehad om met ander gedrag te experimenteren, verslag heeft gedaan van zijn pogingen, zich goed heeft voorbereid op trainingsdagen en altijd aanwezig is geweest.”

U probeert gedrag te veranderen. Dat is me nogal een klus.

„Eerlijk gezegd ben ik daar best somber over. Soms zie ik na drie of vier trainingsdagen dat mensen nog steeds in hun oude patroon zitten, zonder bereid of in staat te zijn om ander gedrag uit te proberen. Tegelijk zie ik ook mooie dingen gebeuren. Dat mensen het filter –de ‘bril’– van een ander opeens ontdekken. Of zich enigszins bewust worden van het feit dat 90 procent van ons beïnvloeden in het onbewuste gebeurt, zonder dat we in de gaten hebben dat we invloed uitoefenen op anderen. Dat zijn misschien kleine stapjes, maar ze kunnen wel blijvende verandering aanbrengen in het gedrag.”

Er komen tijdens de training nogal wat aanspreekconcepten langs. Wat is de kern hiervan?

„Dienstbaarheid aan de ander. Persoonlijke ontwikkeling mag nooit jezelf tot doel hebben, maar moet op de ander gericht zijn. Natuurlijk word je in je werk effectiever als je goed communiceert, maar daar heeft je werkgever, klant of collega als het goed is ook baat bij.”

Wat is volgens u een goede christelijke leider?

„Iemand die weet dat hij geroepen is tot leiderschap en daar inhoud aan geeft vanuit een dienende houding, en dat met het oog op Gods Koninkrijk. Tegelijk zie je dat de meeste christelijke en niet-christelijke leiders voor zichzelf gaan. Dat is het begin van miscommunicatie. Ik zeg weleens: goed communiceren na Genesis 3 is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Tegelijk heeft ieder de plicht om het zo goed mogelijk te doen.”