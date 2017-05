Van Dam wil biologische melkveehouders niet uitzonderen van fosfaatrechtenstelsel

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) wil biologische melkveebedrijven niet uitzonderen van het fosfaatrechtenstelsel.

Tijdens het debat over het fosfaatrechtenstelsel dinsdag in de Senaat drongen GroenLinks, SP, PvdD, D66 en OSF daar via een motie op aan. Van Dam ontraadde die motie. Hij ziet geen goede gronden voor een uitzondering en noemde die ook moeilijk uitvoerbaar.

Het fosfaatrechtenstelsel moet de productie van fosfaat (via de mest) door de melkveehouderij terugdringen. Het stelsel gaat volgend jaar in, mits er zicht is op een nieuwe derogatie. Dat is een Brusselse ontheffing waardoor Nederlandse boeren extra mest mogen uitrijden.

VVD, PvdA en CDA zijn voor het fosfaatrechtenstelsel. Van Dam heeft de steun van meer fracties nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. De andere partijen –waaronder D66, SGP en ChristenUnie– lieten zich dinsdag echter kritisch uit over het stelsel.

De Senaat stemt volgende week dinsdag over het fosfaatrechtenstelsel.