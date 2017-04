Vakbondsmanifestatie voor fonds kolenwerkers

Zo’n honderd werknemers uit de kolensector gaan donderdag protesteren bij de energiecentrale aan de Hemweg in Amsterdam. Ze willen dat vóór de eerste kolencentrale sluit er een „breed kolenfonds” wordt opgericht. Daar moeten werknemers die straks hun baan verliezen door de sluitingen dan een beroep op kunnen doen.

„Er moet wel een eerlijke compensatie komen voor iedereen”, vindt vakbond FNV, die verder aangeeft in principe niet tegen de sluitingen zelf te zijn. „Gebeurt dit niet, dan zullen we met steeds hardere acties komen, zoals werkonderbrekingen en stakingen.” In totaal staan er 2800 banen op de tocht, waarvan 2200 in de vijf kolencentrales zelf en zo’n 600 banen in de opslag, de overslag en het vervoer van kolen.

Duurzame bedrijven en andere organisaties begonnen onlangs juist acties om de omstreden centrale in Amsterdam sneller dicht te krijgen. Eigenaar Nuon liet daarop weten best open te staan voor vervroegde sluiting, maar dat dat 55 miljoen euro gaat kosten. Het grootste deel van dat bedrag zou bestemd zijn voor een vertrekregeling voor de ruim tweehonderd werknemers.