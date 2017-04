Vaderverlof kost ondernemers 200 miljoen euro

Het plan van de Europese Commissie (EC) om vaders recht te geven op tien dagen betaald ‘kraamverlof’ kost Nederlandse ondernemers ongeveer 200 miljoen euro. Dat berekende MKB-Nederland. De organisatie benadrukt daarbij dat deze kosten bovenop de miljarden aan lastenverzwaring komen die de afgelopen jaren al zijn doorgevoerd voor het midden- en kleinbedrijf.

Het voorstel uit Brussel lekte eerder op woensdag uit. Met de maatregelen hoopt de EC onder meer de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken.

Volgens MKB-Nederland is het beter om te onderzoeken hoe alle bestaande mogelijkheden voor verlof, zoals ouderschapsverlof, vakantiedagen, kraamverlof of zorgverlof slimmer kunnen worden ingezet voor vaders in plaats van nieuwe Europese regels in te voeren tegen hoge kosten. „In Nederland wordt zoiets bovendien op de werkvloer samen opgelost tussen werkgever en werknemer. Dat is waar het hoort”, aldus de organisatie.