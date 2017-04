Vaak te late betalingen aan bedrijven

Nederlandse bedrijven hebben vaak te maken met te late betalingen van facturen door zakelijke afnemers, met als gevolg dat ondernemers minder vaak krediet verlenen aan hun klanten. Dat meldde kredietverzekeraar Atradius dinsdag.

Volgens onderzoek van Atradius kregen ruim negen op de tien bedrijven in Nederland vorig jaar te maken met te late betalingen van facturen. Atradius stelt dat ook elders in West-Europa er sprake is van een stijging van het aantal betalingsachterstanden en dat Nederlandse ondernemingen hier vaker mee kampen dan andere West-Europese bedrijven.

Betalingsachterstanden kunnen ontstaan omdat afnemers niet voldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben, deels omdat ze tijdens de crisis hebben ingeteerd op hun vermogen. Ook gaat bij sommige bedrijven het geld er sneller uit dan het er in komt. Verder is het de laatste jaren moeilijker geworden om aan financiering te komen waardoor het later betalen een eenvoudige manier is om financieel wat meer lucht te hebben.