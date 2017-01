Vaagheid Trump werkt door op markten

Donald Trump heeft als aanstaande president van de Verenigde Staten ook invloed op de markten als hij weinig tot niets zegt over zijn economische plannen. Donderdag zakten de waarde van de dollar en de rente op Amerikaanse staatsobligaties en steeg de goudprijs, nadat de ‘president-elect’ tijdens zijn persconferentie een dag eerder niets had duidelijk gemaakt over de invulling van zijn beleid.

Sinds de verkiezing van Trump liepen aandelenkoersen stevig op, begon de dollar aan een opmars en steeg de rente op Amerikaanse staatsleningen. Beleggers sorteerden hiermee voor op de enorme overheidsinvesteringen die de miljardair beloofde. Die kunnen de economische groei en de inflatie in de VS in potentie stevig aanjagen.

Het uitblijven van duidelijkheid zette de dollar donderdag, ruim een week voor de inauguratie van Trump, op de laagste koers ten opzichte van de euro sinds begin december. De Europese munt liep daarbij op naar een waarde van 1,0670 dollar. Vlak na de jaarwisseling bereikte de euro met 1,0340 dollar nog de laagste koers in veertien jaar.

De dalende rente op Amerikaanse staatsobligaties geeft aan dat de vraag naar het schuldpapier weer toeneemt. Na de overwinning van Trump verloren obligaties hun glans, omdat de vaste rente op de leningen minder waard wordt als de inflatie toeneemt.

De onduidelijkheid over de plannen van Trump voedt verder de populariteit van goud. De goudprijs stond donderdag voor het eerst sinds 23 november hoger dan 1200 dollar per troy ounce (31,1 gram).

Een econoom van Société Générale noemde de combinatie van een onvoorspelbare aanstaande president en een markt die voorbarige conclusies trekt een recept voor „onrust en anarchie”. Volgens hem zijn beleggers „met manisch enthousiasme doodlopende straten” ingeslagen. Rabobank liet weten dat er dit jaar nog veel meer „zig-zaguitslagen” te verwachten zijn op de markten..