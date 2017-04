„Unilever wil af van dubbele nationaliteit”

De kans is groot dat Unilever afscheid neemt van zijn dubbele nationaliteit en geheel Brits zal worden, schrijft het Financieele Dagblad vrijdag.

Het nu nog Brits-Nederlandse concern zette donderdag het onderdeel margarine in de etalage. Uit de strategieherziening en de toelicht daarop van de topmannen Paul Polman en Graeme Pitkethly bleek dat het bedrijf denkt over het afstoten van de Nederlandse vennootschap.

De dubbele nationaliteit zit Unilever bij overnames of afsplitsingen in de weg, stelt Polman in het FD. „Als we maar één soort aandeel hebben, schept dat meer duidelijkheid.” Demissionair minister Kamp zei vrijdagmorgen te praten met de top van Unilever om het bedrijf in Nederland te houden.