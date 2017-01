Unilever verwacht moeizame start van het jaar

Unilever heeft de groei van zijn verkopen afgelopen maanden zien afzwakken en verwacht een moeizaam begin van 2017. Gedurende het jaar zal de groei wel weer aantrekken, voorspelde de voedings- en verzorgingsmiddelenproducent donderdag.

Unilever wist zijn verkopen vorig kwartaal met 2,2 procent op te voeren. Daarmee lag de vooruitgang aanzienlijk lager dan in de voorgaande maanden. In heel 2016 gingen de verkopen met 3,7 procent vooruit.

Vooral in Brazilië en India heeft Unilever het zwaar. In Brazilië kampt het concern met de aanhoudende economische crisis, terwijl in India het ongeldig verklaren van veelgebruikte bankbiljetten voor grote problemen zorgt. Unilever deed het in beide landen echter beter dan concurrenten, stelde financieel directeur Graeme Pitkethly in een toelichting.

Ook dit jaar verwacht Unilever betere resultaten te kunnen boeken dan het gemiddelde in de markt. Dat moet uiteindelijk leiden tot een toename van de verkopen met 3 tot 5 procent, stelde Pitkethly. De winstgevendheid van het bedrijf neemt daarbij verder toe, voorspelde hij.

Het moederbedrijf van merken als Ola, Dove, Knorr en Axe boekte vorig jaar in totaal een omzet van 52,7 miljard euro. Dat was 1 procent minder dan in 2015. De nettowinst van het concern steeg met 5,5 procent naar 5,5 miljard euro. De operationele winst verbeterde met bijna 4 procent naar 7,8 miljard euro.