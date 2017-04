Unilever stopt met margarine

Unilever stapt uit de productie van margarine en ander smeerbaar broodbeleg. Dat betekent dat merken als Becel, Blue Band, Bona en Zeeuws Meisje in de etalage gaan. Het is een van de maatregelen die het was- en voedingsmiddelenconcern treft om winstgevender te worden. Daarmee moet ook het rendement voor aandeelhouders worden opgekrikt.

Unilever wil nog dit jaar beginnen met het inkopen van 5 miljard euro aan eigen aandelen. Daarnaast moet de komende jaren het dividend met 12 procent omhoog. Het Brits-Nederlandse concern staat onder druk door een recent overnamebod van de Amerikaanse branchegenoot Kraft Heinz, dat werd afgewezen en vervolgens ingetrokken.