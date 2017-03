„Uitgaven bij Chinese webshops stijgen”

Nederlandse consumenten hebben vorig jaar voor 637 miljoen euro gekocht via buitenlandse webwinkels. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer gebruikgemaakt van Chinese webwinkels, aldus de Thuiswinkel Markt Monitor van onderzoeksbureau GfK.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van brancheorganisatie Thuiswinkel.org in samenwerking met PostNL. De uitgaven bij Chinese webwinkels namen met 59 procent toe. In totaal gaven Nederlanders 190 miljoen euro uit op websites van dat land. Vooral telecomproducten, IT en consumentenelektronica werden aangeschaft.

China wordt volgens Thuiswinkel.org „steeds meer” omarmd. „Hierbij gaat het vooral om de goedkopere en kleinere items waarvoor een snelle levering minder van belang is. Onlineplatformen als Alibaba zijn hiervoor ideaal vanwege hun schier onuitputtelijke aanbod”, aldus Thuiswinkel-directeur Wijnand Jongen.

Webwinkels uit Duitsland zijn na China het populairst. Groot-Brittannië staat op de derde plaats.