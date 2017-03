‘Tweetrapsraket’ moet files A15 aanpakken

Een verbreding van een deel van de A15 moet een flink deel van het fileleed op die rijksweg binnen een paar jaar oplossen. Tussen Papendrecht en Sliedrecht wordt de weg verbreed van twee keer twee naar twee keer drie banen.

De maatregel wordt toegejuicht in de regio. „Dit is een mooie aanzet”, zegt Hans Tanis, portefeuillehouder bereikbaarheid van de regio Drechtsteden en SGP-wethouder van Sliedrecht. „Maar we zijn er nog niet. Het risico bestaat dat de files zich verplaatsen. Daarom kiezen we voor een tweetrapsraket. Ook de A15 tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem moet worden aangepakt.”

De extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht worden tussen 2018 en 2020 aangelegd. Het project kost ruim 15 miljoen euro. De regio neemt daarvan 6,6 miljoen voor haar rekening, het Rijk betaalt 8,8 miljoen. Het is nog niet bekend wanneer het traject Hardinxveld-Gorinchem wordt aangepakt.

De A15 tussen de knooppunten Ridderkerk en Gorinchem –over een lengte van ruim 22 kilometer– zorgt in beide richtingen al geruime tijd voor kopzorgen. „Het verkeer loopt vast door het grote aanbod van vrachtverkeer, met name van en naar de Rotterdamse haven, en door woon-werkverkeer. Onder meer bij de op- en afritten zien we files ontstaan. De A15 is een belangrijke verbinding, niet alleen regionaal, maar ook op de as Rotterdam-Duitsland”, zegt Wilko Peenstra van het Bureau Drechtsteden.

Prioriteit

Met grote regelmaat vraagt de regio Drechtsteden –het samenwerkingsverband van Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, waar ook Hardinxveld-Giessendam zich in 2018 bij aansluit– daarom aandacht voor de overlast tijdens de ochtend- en avondspits.

In november pleitte Tanis tijdens een congres voor duurzame verbetering van de A15. Hij nodigde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu uit om zelf eens tijdens de spits van Papendrecht naar Gorinchem te rijden. „Dan kan ze ervaren hoelang ze in de file staat.”

Door toename van de files lijden bedrijven schade. „Dit kan nieuwe ondernemingen ervan weerhouden zich hier te vestigen. Het vestigingsklimaat loopt reputatieschade op. Bovendien zijn files slecht voor het milieu, terwijl sluipverkeer overlast veroorzaakt voor omwonenden en gemeenten. De situatie is desastreus voor onze economische aantrekkelijkheid”, vindt Tanis.

Probleem was dat tot voor kort de aanpak van de files tussen Papendrecht en Gorinchem geen prioriteit had. Ook omdat het Rijk werkte met modellen waardoor de urgentie onvoldoende in beeld kwam. Peenstra: „Files werden soms niet zichtbaar in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse. Het ministerie komt op korte termijn met een aangepaste versie.”

Het Drechtstedenbestuur en (transport)ondernemingen in de regio kregen eind 2016 een steuntje in de rug van onderzoeksbureau TNO. Na onderzoek in opdracht van de ondernemersverenigingen EVO, fenedex en Transport en Logistiek Nederland wees TNO de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem aan als grootste economische knelpunt op filegebied. Dit stuk asfalt bezorgde ondernemers in 2015 een schadepost van 11,4 miljoen euro en bleef daarmee andere beruchte trajecten royaal voor.

Lange adem

Tanis smeedde het ijzer toen het heet was en schreef een brief aan de minister, waarin hij er andermaal op aandrong de aanpak van de A15 prioriteit te geven en als knelpunt aan te wijzen. De regio werd op haar wenken bediend: in december steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van PvdA en VVD waarin werd uitgesproken dat de regering prioriteit moet geven aan de aanpak van het fileprobleem op de A15. Volgens de Kamer dient het traject Ridderkerk-Gorinchem voorrang te krijgen in het programma om de doorstroming van het goederenvervoer tussen de Rotterdamse havens, de Rijn en het Ruhrgebied te verbeteren. Daarvoor is 200 miljoen euro uitgetrokken.

Vorige maand kwam minister Schultz van Haegen naar de regio om te ‘vieren’ dat de rijksweg tussen Papendrecht en Sliedrecht wordt verbreed en tegelijk de problemen met bestuurders en ondernemers door te spreken. Over het traject Hardinxveld-Gorinchem werd ze niet concreet. „Het eerste deel van de A15 wordt tussen 2018 en 2020 aangepakt, de gevolgen daarvan worden snel merkbaar. Voor de andere wensen moeten we kijken hoe snel we die op de lijst kunnen krijgen. Maar: de economie trekt aan en de infrastructuur is daarbij heel belangrijk. Ik ga ervan uit dat ook volgende kabinetten daar aandacht aan besteden.”

Het Drechtstedenbestuur blijft lobbyen om het tweede deel van de A15 op het meerjarenprogramma infrastructuur te krijgen. Daarnaast pakt de regio mét Rijkswaterstaat de op- en afritten van de N3 –de Randweg Dordrecht– en de A15 en A16 aan. Bovendien start in 2019 een totale reconstructie van de N3. Tegelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden van meer transport over water. Ook wordt met bedrijven gezocht naar innovatieve oplossingen om het vrachtverkeer te spreiden over de dag en door samenwerking tussen producent en vervoerder efficiënter gebruik te maken van de laadvolumes.

Tanis benadrukt dat de aanpak van het traject Hardinxveld-Gorinchem een zaak van de lange adem is. „Zodra een dossier is opgenomen in het meerjarenprogramma infrastructuur duurt het vaak acht tot tien jaar voor de maatregelen zijn uitgevoerd. Er dient grond te worden gekocht en er moeten benzinestations verplaatst en tal van procedures doorlopen. Daarom blijven we de aanpak van de A15 onder de aandacht brengen.”