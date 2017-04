Tweedehandsje leasen als particulier nu ook mogelijk

Het leasen van een auto is al lang niet meer alleen iets voor zakelijke rijders. Het aantal particulieren dat een nieuwe auto least, groeide in 2016 met 78 procent ten opzichte van een jaar eerder. Een tweedehandsje leasen? Dat kan nu ook.

LeasePlan, de grootste leasemaatschappij van Nederland, maakte vorige week bekend ook occasions aan te bieden aan particulieren die een auto willen leasen. Zakelijke rijders kunnen dat al langer, maar privéleasers waren tot voor kort aangewezen op een nieuwe bolide.

Elke week neemt LeasePlan zo’n 500 ex-leaseauto’s in waarvan het contract ten einde is. Zo’n 17 procent daarvan komt opnieuw op de Nederlandse wegen terecht via verkoop aan particulieren of als tweedehands leaseauto voor zakelijke rijders. Daar komt nu de derde mogelijkheid van privélease bij.

Het aanbod van occasions bij LeasePlan is nog gering: slechts vijf modellen staan er op de website. „Het aantal auto’s zal snel groeien door de terugkomst van betaalbare benzineauto’s die op dit moment geleased worden door particulieren”, zegt Nicole Hagen, woordvoerster van LeasePlan, desgevraagd. Contracten voor occasions zijn verkrijgbaar in verschillende kilometerbundels en afsluiten kan vanaf een looptijd van twaalf maanden.

Onderhoud

Onderhoudskosten bij tweedehands auto’s zijn over het algemeen hoger dan bij nieuwe voertuigen. Is een occasion leasen dan wel interessant? „We zetten alleen auto’s door naar privélease die in topstaat verkeren en die maximaal drie jaar oud zijn”, aldus Hagen. „De onderhoudskosten daarvan liggen niet veel hoger dan bij een nieuwe auto.”

Tegelijk erkent Hagen dat privélease niet direct goedkoper hoeft te zijn, ook niet als het om een occasion gaat. „Het kan zijn dat je per saldo meer betaalt dan wanneer je de auto zelf tweedehands zou kopen, maar dat weet je nooit zeker. Dat is ook direct de essentie van privélease: je koopt zekerheid en je ervaart gemak.”

Ook het zakelijk leasen van een occasion kan fiscaal gezien aantrekkelijk zijn, stelt Hagen. „Het gaat om auto’s die nog in de aantrekkelijke fiscale jaren op kenteken zijn gezet. Bijtellingsvoordelen die de afgelopen jaren golden, blijven vijf jaar lang van kracht op een auto, ook als deze naar een nieuwe eigenaar gaat. Zo kun je dus een fiscaal aantrekkelijke auto uit 2015 voordelig leasen tot 2020.”

Groei

Uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) blijkt dat er vorig jaar 64.000 privéleasecontracten zijn afgesloten in Nederland. Dat is een groei van 78 procent ten opzichte van 2015. Daarmee maakt privélease inmiddels 10 procent uit van het totaalaantal door VNA-maatschappijen geleasede personenauto’s.

In november vorig jaar deed LeasePlan onderzoek naar de redenen waarom particulieren de overstap maken naar privélease. Van de ondervraagde klanten zegt 65 procent te leasen om af te zijn van onverwachte kosten. Bijna 60 procent wil geen zorgen om de auto hebben en slechts 14 procent van de klanten zegt dat leasen goedkoper is dan kopen.

Supermarktschappen

LeasePlan zette twee jaar geleden het privéleasen op de kaart met acties bij MediaMarkt en Albert Heijn. Toen stonden auto’s als de Opel Karl als het ware in de supermarktschappen.

Populair zijn volgens LeasePlan de kleine stadsauto’s met een maandtarief van rond de 200 euro per maand. Meestal worden ze ingezet als tweede auto voor het gezin.

Voordelen privélease occasion

● Vast bedrag per maand, inclusief alle kosten van onderhoud, reparatie, verzekering, wegenbelasting en afschrijving, exclusief brandstof. Na einde contract geen verdere verplichtingen.

● Direct rijden. Occasions zijn snel beschikbaar en kunnen binnen twee weken de weg op.

● Korte looptijd. Leasen occasion kan vanaf een looptijd van twaalf maanden.

● Elke auto heeft maximaal één eigenaar gehad.

● Occasions verkeren in goede staat: onderhouden volgens fabrieksvoorschriften en gereinigd.

● Inzicht in volledige onderhouds- en schadehistorie.

● Kilometerstand is erkend door Nationale Autopas (NAP).