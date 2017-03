Turkse ban op Booking.com

Boekingsite Booking.com gaat in Turkije tijdelijk op zwart, althans voor Turken die via de site een overnachting in eigen land willen boeken. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die tegen het bedrijf is aangespannen door de Turkse vereniging van reisorganisaties Tursab.

Booking.com zou zich in het land schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke concurrentie, onder meer door hoteleigenaren te verbieden met lagere prijzen op hun eigen site te adverteren. Booking.com kreeg daarvoor eerder al een boete voor van omgerekend bijna 640.000 euro.

Hoe lang het verbod geldt, werd niet bekendgemaakt. Volgens Tursab worden reserveringen die al eerder waren gedaan via de site gerespecteerd.

De Turkse kwestie rond Booking.com staat niet op zichzelf. In meerdere Europese landen liepen onderzoeken naar de eisen die Booking.com aan hotels stelt.

De Nederlandse toezichthouder ACM meldde begin dit jaar nog dat het samen met onder meer de Europese Commissie in de gaten houdt of Booking.com eerdere toezeggingen naleeft. Het bedrijf beloofde om ondernemingen meer vrijheid te geven bij het bepalen van de prijzen.

Via Booking.com, dat actief is in 226 landen, worden wereldwijd dagelijks circa 1,2 miljoen overnachtingen geboekt.