Trump zet Nikkei onder druk

De Japanse beurs is donderdag wederom lager gesloten. Beleggers in Tokio hadden last van een sterke yen, die het hoogste niveau heeft behaald in bijna vijf maanden tijd. Ook opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump werden gewogen.

Trump zei onder meer dat de dollar te duur is geworden, wat schadelijk is voor de Amerikaanse economie. Ook gaf hij aan graag te zien dat de rentes laag blijven en sprak hij positief over Fed-president Janet Yellen. De Nikkei-index index sloot uiteindelijk 0,7 procent lager op 18.426,84 punten.

Exporterende bedrijven behoorden tot de verliezers. Zo verloren de autobouwers Toyota en Mazda tot 1,3 procent. Elektronicaconcerns als Sony en Nintendo leverden 0,4 procent in. Het noodlijdende Toshiba zakte verder, nu met 4,8 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng tussentijds een winst van 0,2 procent. Ook de Kospi stond in het groen, met een winst van 0,7 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,7 procent in het rood, onder meer door mijnbouwers die terrein verloren.