Trump bekijkt economie nu anders

President Donald Trump draait zijn beleid bij, zo lijkt het. Op economisch gebied zwakt hij de beloftes van vóór zijn inauguratie af. Wat is er aan de hand?

Een jaar geleden wist de Republikeinse presidentskandidaat dat er een einde moest komen aan het economische beleid van Barack Obama.

Janet Yellen, de voorzitter van het Amerikaanse systeem van centrale banken (de Fed), moest weg, want met het kunstmatig laag houden van de rente en het opkopen van Amerikaanse staatsschulden had zij –samen met Obama– een luchtbel in de Amerikaanse economie geblazen. Veel van die honderden miljarden dollars die de Fed via een maandelijks opkoopprogramma in de Amerikaanse economie had gepompt, was bovendien in de vorm van beleggingen naar het buitenland weggelekt.

Nog geen honderd dagen na zijn beëdiging geeft Trump in The Wall Street Journal aan radicaal te zijn veranderd.

Yellen? „Ik mag haar en ik respecteer haar.”

De rente te laag? „Ik houd van een lagerentebeleid. Dat moet ik eerlijk zeggen.”

De Chinezen houden hun munt kunstmatig laag en pikken zo Amerikaanse banen in? „China manipuleert zijn renminbi niet.”

Niet zo slecht

Waarom slikt president Trump de woorden van presidentskandidaat Trump in?

Misschien ziet de president dat het stimuleringsbeleid van zijn voorganger zo slecht niet was – zeker niet om op korte termijn resultaat te boeken. Toen Obama aan de macht kwam, bevond de Amerikaanse economie zich in een vrije val, als gevolg van de kredietcrisis. Met een on-Amerikaanse maatregel zoals het subsidiëren van autofabrikanten en via het verlagen van de rente en het pompen van miljarden in de economie, waren de VS bij het vertrek van Obama behoorlijk hersteld. De werkloosheid was gehalveerd tot zo’n 5 procent.

Maar de banengroei stokt, het consumentenvertrouwen stijgt niet meer zo flink en Amerikanen lenen slechts op bescheiden schaal. Dit zijn volgens econoom Kees de Kort slechte signalen, zei hij deze week in zijn column op radiozender BNR. „Het zit een maandje mee, het zit een maandje tegen. Dit past bij een economie die maar een beetje voortsukkelt. De beweging is eerder omlaag dan omhoog, want wat er daadwerkelijk aan harde feiten te zien is, is niet positief.”

Dan is het volgens analisten niet slim om de rente te verhogen, want een lage rente helpt bedrijven en consumenten te lenen en te investeren. Ook andere stimuleringsmaatregelen van de Fed kunnen (nog) niet gemist worden, schijnt Trump zich te realiseren.

Het is lastig dat de president geen argumenten of uitleg geeft bij zijn veranderde inzichten. Feit is dat Trump in zijn entourage minder ruimte biedt aan bijvoorbeeld de rechttoe, rechtaan kapitalist Steve Bannon. Steeds vaker duiken er adviseurs op die voldoen aan het beeld van traditionele, pragmatische Republikein.