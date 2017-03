Triodos verlaagt spaarrente naar 0 procent

Spaarders bij Triodos Bank krijgen vanaf 3 april geen spaarrente meer over hun spaargeld. De bank verlaagt de spaarrente voor een normale internetspaarrekening als eerste bank in Nederland naar 0 procent.

Triodos, dat zich vooral op het gebied van duurzaamheid wil onderscheiden, hanteerde al langer de laagste spaarrente in Nederland. In oktober vorig jaar werd deze al teruggeschroefd naar 0,1 procent.

Ook bij andere aanbieders gaan de rentes de laatste tijd hard omlaag. Dat heeft vooral te maken met het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft afgelopen jaren flink gesleuteld aan zijn rentetarieven om de economische groei in Europa aan te jagen. Een negatieve spaarrente dreigt, zo lijkt het. In andere landen in Europa zijn al enkele banken waar consumenten moeten betalen om geld op hun bankrekening te zetten.