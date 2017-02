Topman Volkswagen bezoekt Poetin

Topman Matthias Müller van Volkswagen heeft woensdag een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Moskou. Dat liet een woordvoerder van het Kremlin weten.

Volgens de zegsman gaan Müller en Poetin praten over mogelijke uitbreiding van de activiteiten van Volkswagen in Rusland. Het Duitse autoconcern heeft een fabriek voor auto’s en motoren in Kaluga, ongeveer 170 kilometer ten zuidwesten van Moskou.

Volkswagen heeft in Rusland te maken met een dalende verkoop door de economische crisis, maar beschouwt het land als een van zijn belangrijkste groeimarkten op de langere termijn.