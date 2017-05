Topman ASN Bank vertrekt

Algemeen directeur Ewoud Goudswaard vertrekt na ruim vijftien jaar bij de ASN Bank. Dat maakte de duurzame dochter van de Volksbank, voorheen SNS Bank, maandag bekend.

Goudswaard (1958) begon in 2001 bij ASN. Hij vindt het nu tijd om nieuwe stap in zijn loopbaan te zetten. Gedurende de lange periode dat hij aan het roer stond bij de bank groeide het aantal klanten van ruim 150.000 naar bijna 650.000. Het beheerd vermogen liep daarbij op van 1,5 miljard tot 13,6 miljard euro.

Volgens een verklaring van het bedrijf stelde de „focus op duurzaam bankieren” van Goudswaard ASN in staat om uit te groeien tot „aanjager van duurzaamheid” in de financiële sector. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt. Voorlopig vormen de andere directeuren Joyce van der Est en Arie Koornneef samen de directie van ASN Bank en nemen zij de taken van Goudswaard over.