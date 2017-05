Topbestuurder FNV niet herkozen

Bij FNV is donderdag een belangrijke bestuurder uit de top van de vakbeweging weggestemd. Ruud Kuin had zich op het FNV-congres wel herkiesbaar gesteld voor een nieuw termijn, maar bij de stemming in het ledenparlement werd hij niet herkozen.

Kuin behoorde sinds 2013 tot het dagelijkse bestuur van de bond. Afgelopen jaar was hij nog onderdeel van het drietal FNV’ers dat samen tijdelijk de taken van de opgestapte voorzitter Ton Heerts waarnam. Zijn collega Mariëtte Patijn, die zich ook herkiesbaar had gesteld, mag wel vier jaar verder.

Op het congres zijn in totaal vijf dagelijkse bestuurders gekozen uit elf kandidaten. Zij gaan de eerder dit jaar benoemde voorzitter Han Busker ondersteunen. Er is nog een vacature voor de functie van algemeen secretaris. Daarnaast zijn er nog tien personen gekozen in het algemeen bestuur.

Busker laat weten blij te zijn dat hij nu een sterk team heeft. „Alles om die race naar beneden te keren en samen met onze leden die voor-een-dubbeltje-op-de-eerste rang-mentaliteit van de werkgevers keihard aan te pakken”, aldus de vakbondsman.