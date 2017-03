TomTom helpt Volvo met test zelfrijdende auto

Volvo gaat in een nieuw onderzoeksprogramma voor zelfrijdende auto’s gebruikmaken van digitale kaarten van TomTom. Dat maakte de Amsterdamse navigatiespecialist woensdag bekend bij de autoshow in het Zwitserse Genève, zonder financiële details te vermelden.

De kaarten van TomTom zijn zeer gedetailleerd en kunnen zelfrijdende auto’s helpen zeer nauwkeurig te bepalen waar op de weg zij zich bevinden. Volvo wil die technologie gebruiken voor een proef waarbij bestuurders autonoom rijden gaan gebruiken in het dagelijks verkeer.

De eerste groep proefpersonen wordt bijeen gezocht in Gothenburg in Zweden. Later volgen ook testprojecten in het Verenigd Koninkrijk en China. TomTom verwacht zelf ook veel te kunnen leren van de ervaringen van de deelnemers, aldus directeur Antoine Saucier van het bedrijfsonderdeel TomTom Automotive.