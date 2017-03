TMG benoemt interim-bestuurder

De raad van commissarissen van Telegraaf Media Groep (TMG) heeft per direct Hans Bakker benoemd tot algemeen directeur ad interim. Dat maakte het mediabedrijf dinsdag bekend.

Bakker, die eerder directeur was bij congrescentrum RAI Amsterdam en reisorganisatie TUI, wordt belast met de dagelijkse aansturing van de onderneming. De primaire verantwoordelijkheid voor het fusieproces met de Belgische branchegenoot Mediahuis blijft in handen van de raad van commissarissen.

TMG schorste eerder deze maand topman Geert Jan van der Snoek en financieel directeur Leo Epskamp. Zij weigerden akkoord te gaan met het overnamebod van Mediahuis en grootaandeelhouder de familie van Puijenbroek, die samen al meer dan de helft van de aandelen bezitten.

De twee geschorste bestuurders wilden ook praten met Talpa van John de Mol, dat een hoger bod heeft neergelegd. De commissarissen vonden dat evenwel niet nodig omdat dat bod toch geen kans van slagen zou hebben, aangezien De Mol niet meer aan een meerderheid kan komen.

Talpa vindt dat het geen eerlijke kans heeft gekregen en is daarom naar de rechter gestapt, evenals de centrale ondernemingsraad van TMG en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam buigt zich donderdag over de zaak.