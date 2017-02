ThyssenKrupp poetst verlies weg

Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar onder de streep een winst weten te boeken, na een verlies in dezelfde periode een jaar eerder.

De nettowinst bedroeg 15 miljoen euro, tegen een min van 54 miljoen euro een jaar eerder. Het resultaat voor belastingen nam met 40 procent toe naar 329 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde van de aantrekkende vraag, de hogere staalprijzen en ingrepen om winstgevender te worden. Het concern wees er echter wel op dat de grondstoffenprijzen scherp zijn gestegen.

De omzet nam met 5,6 procent toe naar 10,1 miljard euro. Het bedrijf is bezig zich meer te richten op de industriële activiteiten zoals liften en auto-onderdelen, om minder afhankelijk te zijn van de schommelingen op de staalmarkt en de winstgevendheid te vergroten.

Het Duitse bedrijf heeft in dat verband gepraat met het Indiase Tata Steel, het moederconcern van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, over een samenvoeging om zo de concurrentiekracht te versterken. Bij de werknemers van ThyssenKrupp is echter veel weerstand tegen een mogelijke samenvoeging met Tata uit angst voor banenverlies en het sluiten van vestigingen.

ThyssenKrupp gaf aan zijn prognoses voor het gehele boekjaar te handhaven. Daarbij wordt gemikt op een resultaat voor belastingen van circa 1,7 miljard euro en een kleine verbetering van de nettowinst ten opzichte van het vorige boekjaar.