Teleurstellend jaar voor verzekeraar Achmea

Achmea, het moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer en Interpolis, heeft vorig jaar door incidentele lasten een flink verlies geleden. Wel wist de verzekeraar marktaandeel te winnen in de concurrerende particuliere schademarkt. Ook is het aantal zorgverzekerden licht toegenomen door groei bij Zilveren Kruis.

Onder de streep kwam Achmea uiteindelijk 382 miljoen euro tekort, na een winst van 386 miljoen euro in 2015. Het concern waarschuwde in februari al voor stevige rode cijfers. Toen werd uitgegaan van een min van circa 380 miljoen euro. De eenmalige posten buiten beschouwing gelaten was wel sprake van verbeterde operationele prestaties, aldus Achmea.

Het resultaat werd afgelopen jaar onder meer sterk gedrukt door de grote hagelstorm, die in juni delen van Nederland trof. Die calamiteit veroorzaakte in totaal voor meer dan 300 miljoen euro aan schade bij meer dan 30.000 klanten. Verder is winst in de zorgtak ingezet om de stijging van de premies te beperken. Ook heeft Achmea extra geld weggezet in verband met de al eerder aangekondigde reorganisatie, die tot 2020 nog eens 2000 banen kost.