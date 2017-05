Techindustrie helpt luchtvrachtsector vooruit

Luchtvrachtvervoerders hebben ook in maart geprofiteerd van een sterke internationale verkoop van chips en andere onderdelen voor consumentenelektronica. De vraag naar hun diensten lag mede daardoor 14 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de sterkste toename sinds oktober 2010, meldde de internationale brancheorganisatie IATA woensdag.

De wereldhandel liet in januari en februari al een opgaande lijn zien en daarmee ook het goederenvervoer per vliegtuig. Over het gehele eerste kwartaal kwam de groei, gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect van een jaar eerder, op 11 procent. Daar stond een toename van de capaciteit met slechts een kleine 4 procent tegenover, dus de vrachtruimte aan boord werd veel beter benut.

In vrijwel alle regio’s liet het vrachtvervoer een stevige groei zien. Alleen in Latijns-Amerika was nog sprake van een afname. Europese luchtvaartmaatschappijen vervoerden ruim 18 procent meer vracht, hun branchegenoten uit Azié en Noord-Amerika zagen de vraag met respectievelijk zo’n 14 en 10 procent toenemen.

„Het optimisme is terug in de sector”, constateerde IATA-directeur Alexandre de Juniac in een toelichting op de vervoerscijfers. Wel waarschuwde hij dat veel bedrijven tijdens de crisis van de afgelopen jaren een flinke jas hebben uitgedaan en nog een lange weg te gaan hebben richting herstel. Hij wees daarnaast op de stijgende kosten van brandstof en arbeid.