Taxidienst Uber stopt in Denemarken, vanwege strengere overheidsregels voor taxi’s. Eerder oordeelde een Deense rechtbank al dat Uber een illegale taxidienst is.

Er rijden in Denemarken 2000 chauffeurs voor Uber en de laatste ritten staan gepland voor 18 april. De overheid heeft bepaald dat alle taxi’s voortaan met stoelsensoren, rittenmeters en videobewaking moeten worden uitgerust en voor Uber gaat dat een stap te ver. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt te stoppen met zijn diensten in Denemarken.

Eind vorig jaar verklaarde een Deense rechtbank dat een chauffeur van Uber de wetgeving voor passagiersvervoer heeft overtreden omdat hij geen vergunning had om als taxibestuurder te werken en zijn voertuig niet was geregistreerd als taxi. Hij kreeg daarvoor een boete. Ook in andere Europese landen ondervindt Uber veel weerstand van autoriteiten.