Tassenfusie Coach en Kate Spade aanstaande

Luxemerk Coach, onder meer bekend van zijn tassen, heeft zijn zinnen gezet op een overname van zijn al net zo exclusieve branchegenoot Kate Spade. De Amerikanen zijn bereid 2,4 miljard dollar te betalen voor de rivaal, tevens afkomstig uit de Verenigde Staten.

Tasjes van de merken zijn in Nederland ook gewild. Voor een instapmodel van Coach of Kate Spade moet hier al gauw meer dan 300 euro worden afgetikt.

Geruchten over de ophanden zijnde tassenfusie staken al eerder de kop op. Naast Coach zou ook Michael Kors interesse hebben gehad in een overname van Kate Spade. Coach zou ook in de markt zijn voor Jimmy Choo. Dat luxemerk zette zichzelf onlangs in de etalage.