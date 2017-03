Talpa koopt weer pluk aandelen TMG

Talpa heeft vrijdag op de beurs nog meer aandelen Telegraaf Media Groep (TMG) ingeslagen. Het belang van de investeringsmaatschappij van John de Mol in het mediabedrijf is daardoor gegroeid naar 26,57 procent.

De Mol is in een overnamestrijd verwikkeld met het Belgische Mediahuis om TMG. Talpa verhoogde onlangs zijn bod op TMG tot 6,50 euro per aandeel. Commissarissen van TMG achten het bod van Talpa kansloos omdat Mediahuis en VPE hun belang van 60 procent onder geen beding aan De Mol willen verkopen.