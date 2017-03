Talpa geeft strijd om TMG niet op

Talpa geeft de strijd om Telegraaf Media Groep (TMG) niet op. De investeringsmaatschappij van John de Mol wakkerde woensdag de overnamestrijd rondom het concern weer aan door een eerder bod te verhogen. Daarbij werd het bedrag dat het Vlaamse Mediahuis en VP Expoitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, flink overtroffen. Zij waren onlangs nog langszij gekomen met hun bod en noemen de nieuwe prijs van Talpa „niet realistisch”.

Talpa biedt nu 6,35 euro per aandeel op TMG, waar de combinatie Mediahuis/VP Exploitatie een bod van 5,90 euro per aandeel uit heeft staan. Het aandeel TMG sloot dinsdag nog op 5,92 euro. Overigens heeft Talpa momenteel een belang van zo’n 20 procent in TMG, terwijl de combinatie bijna 60 procent bezit.

„Elk bod van Talpa is kansloos, omdat het geen meerderheid kan halen. Een bod van Mediahuis en VP Exploitatie is het enige bod met zekerheid op succesvolle afronding”, zo stelt de combinatie in een reactie. Ze staan wel open voor een samenwerking met Talpa, zo geven ze verder aan.

In een verklaring haalde Talpa overigens zelf flink uit naar de commissarissen van TMG. Zij voeren sinds kort exclusieve gesprekken met Mediahuis en VP Exploitatie en hebben de gesprekken met Talpa opgeschort. „Onbegrijpelijk” en „zonder valide reden”, aldus Talpa, dat de raad afgelopen weekend juist nog had aangegeven het bod waarschijnlijk te gaan verhogen. Talpa vertrouwt er nog wel op dat de gesprekken op korte termijn zullen worden hervat en dat TMG het verhoogde bod in overweging gaat nemen.

Het boekenonderzoek door Talpa is inmiddels afgerond en er zijn gesprekken gevoerd met de raad van commissarissen en raad van bestuur van het mediabedrijf. Het bedrijf van De Mol ziet TMG in de toekomst als een apart onderdeel van Talpa, met eigen merken, een eigen directie en onafhankelijke redactieraden. Ook beoogt Talpa naar eigen zeggen geen significante besparingen en afvloeiing van werknemers, anders dan al is besloten en bekendgemaakt door TMG.

TMG was niet direct bereikbaar voor een reactie.