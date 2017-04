Sterkste prijsstijging koopwoningen in 15 jaar

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging in vijftien jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vrijdag.

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 8,6 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 16,4 procent hoger.

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in maart ongeveer even hoog als in april 2006.

Het CBS en Kadaster merkten verder op dat ook in Den Haag de prijzen van koopwoningen in het eerste kwartaal weer bijna terug waren op het niveau van voor de crisis. Maar de hofstad is daarmee nog wel de enige van de vier grote steden waar dit nog niet helemaal het geval is.

In het eerste kwartaal waren in alle provincies de koopwoningen duurder dan een jaar eerder. Gemiddeld was de prijsstijging 6,8 procent. Dat is de grootste toename na het tweede kwartaal van 2002. In de Randstadprovincies Noord-Holland (10,5 procent), Zuid-Holland (7,4 procent) en Utrecht (8,6 procent) was de prijsstijging meer dan gemiddeld in Nederland.

Alle woningtypen waren duurder dan een jaar eerder. Met 10,3 procent was de prijsstijging van appartementen het grootst en met 4,9 procent die van vrijstaande woningen het kleinst. Het aantal transacties van de duurdere woningtypen, de vrijstaande en de twee-onder-een-kapwoningen, lag met respectievelijk 47,1 procent en 45,5 procent wel fors hoger dan in het eerste kwartaal van 2016, aldus het statistiekbureau.

Het CBS en het Kadaster merkten verder op dat Amsterdam zich blijft onderscheiden op de woningmarkt, niet alleen in prijsontwikkeling ten opzichte van de drie andere grote steden en de rest van Nederland, maar ook qua ontwikkeling van het aantal verkochte woningen. „De prijzen lopen nog steeds op, maar de verkopen zijn al voor het derde kwartaal achter elkaar lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder”, wordt geconstateerd.