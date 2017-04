Steeds meer bedrijven trekken geld uit voor goede doelen

Steeds meer bedrijven in Nederland richten stichtingen op die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Maandag waren voor het eerst bestuurders en medewerkers van deze zogeheten corporate foundations bijeen om ervaringen uit te wisselen.

Dat vond plaats in Zeist, op uitnodiging van het daar gevestigde verzekeringsconcern Achmea, dat producten verkoopt onder merknamen zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. De foundation van deze onderneming vierde haar tiende verjaardag met een congres. Zij krijgt als zelfstandige organisatie, die een onafhankelijke besluitvorming kent, elk jaar 0,5 procent toegeschoven van het resultaat van het bedrijf waaraan het is gelieerd. In totaal kwam daarmee tot nu toe zo’n 30 miljoen euro beschikbaar.

„Ondernemingen in ons land beginnen zich nu maatschappelijk te engageren. Misschien niet zo luidruchtig als in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, maar wel heel inhoudelijk”, aldus Ernst Hirsch Ballin, oud-minister van Justitie en voorzitter van de Achmea Foundation. Jaarlijks geeft het Nederlandse bedrijfsleven circa een half miljard euro uit aan goede doelen. Een groeiend deel van de geldstromen in de sfeer van ontwikkelingssamenwerking is afkomstig uit die hoek.

Wereldwijd beheren de Amerikaan Bill Gates, oprichter van Microsoft, en zijn vrouw Melinda de grootste private liefdadigheidsinstelling. Het schatrijke echtpaar pompt miljarden dollars in onder meer het bestrijden van ziektes in arme delen van de aarde.

Verzekeraar

Marjolein Verstappen, directeur van Achmea Foundation: „Veel partijen op dit terrein blijven dicht bij het vakmatige specialisme van het concern waardoor zij zijn opgericht.” Zo werken experts van het fonds van de verzekeraar in India aan het tot stand brengen van een zorgverzekering en in Afrika aan het opzetten van een gewasverzekering die uitkeert bij een mislukte oogst.

Pierre van Hedel van Rabobank Foundation vertelt: „Wij kiezen ervoor kwetsbare mensen te helpen om zichzelf te organiseren. Uit dat idee is ooit ook onze bank, in de vorm van een coöperatie, ontstaan. Daarbij maken we wel keuzes: wij doen alleen iets –in 22 landen– met geld en boeren, met financiering; daar hebben wij tenslotte verstand van.” Overigens doneert de Rabobank ook middelen in eigen land, onder andere om kinderen van ouders die krap bij kas zitten, de mogelijkheid te bieden lid te worden van een sportclub. Philips, om nog een speler te noemen, streeft als fabrikant van medische apparatuur ernaar meer burgers in de wereld toegang te verschaffen tot gezondheidszorg.

Solidariteit

Waarom trekt een bedrijf geld uit voor goede doelen? Willem van Duin, de hoogste baas van Achmea: „Wij hebben als verzekeraar per definitie de doelstelling solidariteit te organiseren in de samenleving. Wij zijn er primair voor onze klanten, maar je wilt niet geïsoleerd opereren. Daarom proberen we als onderdeel van onze strategie ook ver weg te bouwen aan solidariteit.”

Christiaan Rebergen, topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukt dat er onder de bevolking breed draagvlak bestaat voor hulpverlening van ondernemingen in ontwikkelingslanden. „We duiken in Nederland niet weg achter de dijken.”

Verstappen stelt vast dat bij het aantrekken van personeel veel gegadigden letten op de maatschappelijke relevantie van het betrokken bedrijf. „Als je die impact kunt laten zien, en je dus goed mensen aan je weet te binden, heeft dat op termijn een positief effect op je financiële resultaten.” En volgens Bas van Haastrecht van Achmea Foundation toont onderzoek aan dat het de tevredenheid en motivatie van medewerkers vergroot als hun bedrijf zich niet alleen richt op winst maken, maar ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen en goede doelen.