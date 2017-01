Staking dreigt bij British Airways

Een deel van het cabinepersoneel bij luchtvaartmaatschappij British Airways legt volgende week dinsdag voor twee dagen het werk neer. Dat heeft vakbond Unite aangekondigd, nadat de leden een verbeterd loonaanbod van het bedrijf hadden weggestemd.

Het gaat om stewards en stewardessen die na 2010 in dienst zijn getreden en het moeten stellen met aanmerkelijk slechtere arbeidsvoorwaarden dan hun collega’s die al langer bij BA werken. Zij klagen al geruime tijd dat zij van het salaris maar moeilijk rond kunnen komen. Ook is hun rusttijd tussen vluchten korter.

De laatste staking van het cabinepersoneel van BA was de directe aanleiding voor de huidige tweedeling binnen het korps. De stewards en stewardessen weigerden in 2010 akkoord te gaan met een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Daarom besloot het luchtvaartbedrijf alleen nog nieuw personeel aan te nemen op nieuwe, uitgeklede contracten.

Van de 4500 werknemers die sindsdien in dienst zijn gekomen, zijn er 2500 aangesloten bij Unite. In totaal werken 16.000 mensen bij BA in de cabine. De luchtvaartmaatschappij gaat er vooralsnog van uit dat de gevolgen van de acties voor de passagiers beperkt zullen blijven. Het doel blijft om iedereen op zijn of haar bestemming te krijgen, aldus het bedrijf.

De bemanningsleden met slechtere contracten worden ingezet op vluchten van Londen naar een beperkt aantal bestemmingen, zowel binnen als buiten Europa. Schiphol zit daar niet bij.