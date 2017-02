Staalfondsen schitteren op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst geopend. De staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam waren uitblinkers op het Damrak dankzij sterke kwartaalcijfers.

De AEX-index in Amsterdam noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 490,35 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 709,20 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

ArcelorMittal was de grootste winnaar in de hoofdindex met een plus van 4,4 procent. Het grootste staalbedrijf ter wereld wist het resultaat vorig kwartaal sterk te verbeteren in een aantrekkende markt en verwacht dat de vraag naar staal in 2017 verder stijgt.

In de MidKap was Aperam koploper met een winst van 4,6 procent. De roestvrijstaalproducent heeft naar eigen zeggen een recordjaar beleefd en kondigde aan voor maximaal 100 miljoen dollar eigen aandelen in te kopen. Ook wordt het dividend verhoogd.