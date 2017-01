SpaceX wil zondag weer de ruimte in

SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Tesla-miljardair Elon Musk, wil zondag weer een raket lanceren. Het wordt de eerste lancering sinds een poging in september faliekant mislukte. Het Amerikaanse bedrijf is er inmiddels achter waar dat door kwam.

De oorzaak van de vuurbal die ontstond tijdens een controle voor de lancering en de raket plus lading volledig vernietigde, was lang een raadsel voor Musk en de technici van SpaceX. Musk sprak eerder van de ,,meest verbijsterende mislukking in de veertienjarige geschiedenis van het bedrijf. Een onderzoeksteam heeft nu geconcludeerd dat een probleem met een zuurstoftank zorgde voor de ontploffing.

Door de ontploffing liepen meerdere geplande lanceringen vertraging op. Komende zondag moet de raket van SpaceX meerdere communicatiesatellieten in een baan om de aarde brengen.