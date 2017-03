Snelgroeiend printbedrijf haalt miljoenen op

Het snelgroeiende printbedrijf Helloprint krijgt een miljoeneninvestering van twee Duitse investeerders. Het in 2013 opgerichte Rotterdamse bedrijf wil het geld gebruiken om zijn internationale expansie in een hogere versnelling te zetten.

Helloprint verzorgt via internet allerlei soorten drukwerk voor mkb-bedrijven, zoals brochures, posters, tassen en visitekaartjes. De onderneming is al actief in acht landen, was vorig jaar goed voor een jaaromzet van 30 miljoen euro en telt circa 150 medewerkers op vestigingen in Rotterdam en Valencia.

Nu wordt een samenwerking aangegaan met het Duitse investeringsfonds van C&A-familie Brenninkmeijer, Bregal Unternehmerkapital, en durfinvesteerder Project A. Zij nemen voor „meerdere miljoenen” een minderheidsbelang in Helloprint, dat de ambitie heeft om door te stoten naar een omzet van 100 miljoen euro in 2019. Bij een eerdere financieringsronde met andere partijen werd vorig jaar al 3 miljoen euro opgehaald.

Oprichter en directeur van Helloprint is Hans Scheffer. Hij wil zich komende drie jaar richten op uitbreiding naar de rest van Europa. Daarna zal gekeken worden of er bijvoorbeeld ook een overstap naar de Verenigde Staten kan worden gemaakt. „Ons netwerk van internationale print- en promoproducenten groeit snel en het is onze ambitie om het netwerk en ons bedrijf in de komende jaren nog sneller te laten groeien”, aldus Scheffer.