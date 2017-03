Snap maakt succesvol debuut op Wall Street

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, heeft donderdag een succesvol debuut gemaakt op de beurs in New York. Na de openingsbel op Wall Street steeg de koers van het aandeel met dik 46 procent. Het gaat om de grootste beursgang van een socialmediabedrijf sinds Twitter ruim drie jaar geleden.

De onderneming haalde zelf 3,4 miljard dollar op, door 200 miljoen aandelen in de verkoop te doen tegen 17 dollar per stuk. Snap werd daarmee in totaal gewaardeerd op bijna 20 miljard dollar. Na ongeveer twee uur handelen betaalden beleggers al bijna 25 dollar voor de in omloop gekomen stukken.

Via Snapchat kunnen mensen elkaar, al dan niet bewerkte, foto’s en video’s zenden die na enkele seconden weer verdwijnen. De app is vooral populair bij jongeren en wordt ook wel gebruikt voor het verzenden van seksueel getinte plaatjes.