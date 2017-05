Snap kan groeitempo niet vasthouden

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, begint moeite te krijgen met het aantrekken van nieuwe gebruikers. Snap kreeg er in het eerste kwartaal weliswaar 8 miljoen dagelijkse gebruikers bij, maar dat was veel minder dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend.

Snap, dat onlangs zijn gang naar de beurs in New York maakte, bevindt zich als bedrijf nog in een opkomende fase. Daarom is het volgens kenners juist erg belangrijk voor Snap om zijn groeitempo op te voeren, zodat concurrenten als Facebook overtroefd kunnen worden. In plaats daarvan zag het socialmediabedrijf de aanwas van zijn gebruikersbestand juist wat afzwakken.

Snap heeft ook nog nooit winst gemaakt. In het eerste kwartaal resteerde onderaan de streep een tekort van 2,2 miljard dollar, tegen een verlies van 105 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet is in de tussentijd wel stormachtig toegenomen, met 286 procent tot een kleine 150 miljoen dollar. Echter ook hier geldt dat deskundigen eigenlijk hogere opbrengsten hadden willen zien.