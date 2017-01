Sligro rekent op verder economisch herstel

Sligro verwacht dit jaar te kunnen profiteren van een verder aantrekkende Nederlandse economie. Dat zal zich bij de groothandelstak vertalen in een omzettoename die de groei van de totale markt overtreft. Bij de supermarkten van Emté blijft de ombouw naar een nieuwe winkelformule alle aandacht opeisen.

Dat meldde het Brabantse groothandels- en supermarktbedrijf donderdag bij de publicatie van de volledige jaarcijfers. Sligro zag de winst vorig jaar met een kleine 10 procent teruglopen tot 73 miljoen euro. Daarvoor had de onderneming in oktober al gewaarschuwd.

Eerder deze maand had Sligro al de omzetcijfers over 2016 gepubliceerd. De verkopen bleken met dik 5 procent te zijn toegenomen tot 2,8 miljard euro. Dat was geheel te danken aan de groothandelstak, die goed is voor 70 procent van het totaal.

Bij Emté ging de omzet juist omlaag. De supermarktketen zag het marktaandeel daardoor dalen naar 2,6 procent. Volgens topman Koen Slippens wist het bedrijf in de loop van het jaar de achterstand op de rest van de markt wel te verkleinen, naarmate meer winkels in de nieuwe stijl te deuren openden.

De komende tijd verwacht Sligro verder de vruchten te gaan plukken van een aantal overnames. In Nederland werd vorig jaar de Noord-Hollandse groothandel De Kweker ingelijfd, in België moet de acquisitie van Java Foodservice het bedrijf helpen zijn groeiambities waar te maken.

Vorige week nog kondigde Sligro een nieuwe aankoop aan in België, die van horecagroothandel ISPC. Behalve door overnames wil Sligro ook op eigen kracht marktaandeel winnen bij onze zuiderburen. Dit jaar verwacht het bedrijf de vergunningen rond te krijgen voor een eigen vestiging, die begin 2018 de deuren moet openen.