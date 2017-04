Sligro blijft leunen op groothandels

Sligro heeft de omzet bij zijn groothandels in het eerste kwartaal verder weten op te voeren, zowel op eigen kracht als met behulp van overnames. Bij de supermarkten van Emté vielen de resultaten opnieuw tegen, meldde het bedrijf donderdag in een tussentijds handelsbericht.

De groothandelsomzet ging met bijna 9 procent omhoog naar 466 miljoen euro. De overnames vorig jaar van Java en De Kweker leverden bij elkaar 20 miljoen euro aan extra omzet op. Afgezien daarvan zou de groei zijn uitgekomen op een kleine 4 procent.

De detailhandelsomzet daalde met 0,2 procent naar 203 miljoen euro. De vergelijkbare omzet in de winkels van Emté die langer dan een jaar open zijn, ging met 1,2 procent omlaag. De vestigingen die zijn omgebouwd naar een nieuwe winkelformule draaien beter dan de overige zaken, maar nog altijd minder dan verwacht, aldus Sligro.

Sligro zal de komende maanden de ontwkkelingen bij de detailhandelstak evalueren. Wat daar uitkomt, wordt bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers op 20 juli. Aan concrete voorspellingen over de resultaten in de eerste jaarhelft waagde de onderneming zich niet.

De totale opbrengsten bedroegen 669 miljoen euro. Dat komt neer op een groei van 6 procent, of 2,5 procent wanneer de effecten van overnames niet worden meegerekend. Doordat Pasen dit jaar later viel dan in 2016, is zo’n 5 miljoen euro omzet verschoven naar het tweede kwartaal.