Shell verkoopt teerzandprojecten in Canada

Shell verkoopt voor in totaal 8,5 miljard dollar (8,1 miljard euro) aan teerzandprojecten in Canada. Aan de andere kant investeert het olieconcern 1,25 miljard dollar in de aankoop van een belang in oliebedrijf Marathon Oil Canada. Per saldo leveren de deals Shell 7,25 miljard dollar op, meldde het Nederlands-Britse concern donderdag.

Partner in beide deals is branchegenoot Canadian Natural Resources, dat veel ervaring heeft met de exploitatie van teerzandgronden. Volgens topman Ben van Beurden vormen de transacties een belangrijke stap in de aanpassing van de portefeuille van Shell. Het olieconcern wil zich toeleggen op projecten die een hoger rendement opleveren op de gedane investeringen.