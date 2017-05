Shell komt met snelladers elektrische auto’s

Shell wil nog dit najaar minstens tien van zijn tankstations in Nederland hebben uitgerust met snelladers voor elektrische auto’s. Het olie- en gasconcern voorziet daarmee naar eigen zeggen in een groeiende behoefte, aangezien het aantal elektrische rijders snel toeneemt.

Er rijden momenteel ruim 15.000 elektrische auto’s rond in ons land en daar komen er maandelijks een paar honderd bij. Dat is een groep automobilisten waar Shell in de toekomst niet meer omheen kan, al denkt het bedrijf dat ook traditionele brandstoffen nog decennialang een belangrijke rol zullen blijven spelen.

De eerste tien tankstations die van laadpalen worden voorzien, liggen in de Randstad. „Daar is de grootste dichtheid aan elektrische auto’s”, aldus een woordvoerder van Shell. De vergunningsaanvragen lopen inmiddels. Nog voor het jaar voorbij is wil het bedrijf het aantal elektrische oplaadpunten hebben opgevoerd naar vijftien à twintig, zowel langs snelwegen als op andere plekken.

Nederland is het eerste land waar Shell werk maakt van dergelijke voorzieningen voor elektrische auto’s. Ook in Groot-Brittannië is het bedrijf bezig de mogelijkheden in kaart te brengen. Concrete plannen in andere landen zijn er nog niet, aldus de zegsman. Shell heeft in totaal zeshonderd tankstations in Nederland, waarvan er honderd speciaal bedoeld zijn voor vrachtwagens.

Behalve de vergunningen moet Shell ook regelen dat de capaciteit van de elektriciteitsvoorziening op de betreffende tankstations afdoende is. Hoeveel geld het bedrijf steekt in de laadpalen en wat daar verder bij komt kijken, is niet bekendgemaakt en hoe snel het zijn investering terug denkt te verdienen evenmin.

Een belangrijke Nederlandse concurrent van Shell op dit vlak is Fastned, dat al langer bouwt aan een landelijk dekkend netwerk van snellaadpunten. Dat bedrijf heeft er inmiddels een stuk of zestig in bedrijf en kondigde onlangs ook stappen aan richting de Duitse en Britse markt.