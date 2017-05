„Schuldenproblematiek wordt hardnekkiger”

De schuldenproblematiek in Nederland is „hardnekkiger” aan het worden. Dat constateert de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Volgens nieuwe cijfers van de organisatie is het aantal Nederlanders dat bij de schuldhulpverlening aanklopt afgelopen jaar nauwelijks gedaald.

„Op het eerste gezicht lijkt het er op dat de crisis voorbij is”, zei NVVK-voorzitter Marco Florijn maandag. „De enorme stijging van de instroom van mensen met schulden, die we zagen sinds 2009, lijkt voorbij. Helaas zien we wel dat de problemen hardnekkiger zijn geworden. Veel mensen hebben een laag inkomen en een torenhoge schuld. Daar komen ze niet meer uit.”

Vorig jaar was er volgens de NVVK wederom sprake van een stijging van het aantal schuldenaren met een laag inkomen. Sinds 2014 is deze groep bij de schuldhulpverlening met bijna de helft toegenomen. Ook het aantal probleemgevallen dat het moet stellen met een uitkering of geen inkomstenbron heeft is al een aantal jaar aan het oplopen.

De NVVK roept het nieuwe kabinet op om het stelsel van inkomensvoorzieningen te vereenvoudigen en schuldeisers te verplichten mee te werken bij het regelen van schulden. „De overheid is nu vaak de oorzaak van het ontstaan van schulden. Het is zo complex geworden dat mensen vaak bijna onbewust in de schulden komen”, aldus Florijn.

In totaal hebben zich in 2016 ruim 89.000 mensen bij schuldhulpverleners gemeld vanwege hun financiële problemen, tegen dik 90.000 in het jaar ervoor. De gemiddelde schuld zakte daarbij licht, van 42.900 euro in 2015 tot 40.300 euro.