Schoenenverkoper VanHaren blijft doorgroeien

Schoenenwinkelketen VanHaren heeft de verkopen afgelopen jaar verder zien oplopen. Het bedrijf wist 6,8 miljoen paar schoenen te slijten, goed voor een recordomzet van 179 miljoen euro. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde omzetcijfers over 2016.

Met een groei van de opbrengsten van bijna 12 procent deed VanHaren het opnieuw stukken beter dan de concurrentie. De totale omzet in de Nederlandse schoenenbranche steeg vorig jaar met slechts zo’n 2 procent, weet de marktleider te melden op basis van cijfers van INretail en GfK.

Directeur Krein Bons sprak dan ook van een „fantastisch jaar”. „Wij zijn blij om de waardering van onze klanten terug te zien in deze mooie resultaten”, zei hij. Winstcijfers maakte het bedrijf, dat deel uitmaakt van de Duitse Deichmann-groep, niet bekend. VanHaren beschikte eind 2016 over 142 winkels en had ruim 1400 mensen in dienst.

VanHaren stelt tevreden vast dat winkeliers, vastgoedverhuurders en gemeenten steeds beter samenwerken om de malaise in de detailhandel te lijf te gaan. Op die manier kunnen winkelgebieden aantrekkelijker worden gemaakt zodat het aantal bezoekers weer gaat toenemen.

Reden genoeg voor VanHaren om te blijven investeren, ook in ‘echte’ winkels. Dit jaar worden acht winkels verbouwd en uitgebreid, en openen nieuwe filialen in Rosmalen en Den Bosch hun deuren. Dit voorjaar opent het bedrijf bovendien zijn eerste drie vestigingen in België.

Moederbedrijf Deichmann kwam vorig jaar tot een omzet van 5,6 miljard euro. Afgezien van wisselkoerseffecten komt dat neer op een groei van 5,6 procent. De Duitse retailer heeft ruim 3800 winkels, verspreid over 23 Europese landen en de Verenigde Staten.