Schiphol opent extra doorgangen om drukte

Luchthaven Schiphol gaat deze zomer alle beveiligingsdoorgangen in vertrekhal 1 openen vanwege de grote drukte. Dat is bekendgemaakt na het overleg van demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) maandag met KLM-topman Pieter Elbers en Jos Nijhuis, baas van Schiphol, over de problemen op de luchthaven.

Ook in vertrekhal 2 worden indien dat nodig is alle beveiligingsdoorgangen geopend. Er worden extra beveiligingsmedewerkers ingezet en meer personeel om passagiers te begeleiden, zo lieten de partijen weten.

Tijdens de afgelopen meivakantie werd meermaals duidelijk dat Schiphol de topdrukte niet goed kon verwerken. Lange wachttijden voor passagiers zouden KLM „ettelijke miljoenen” hebben gekost. De luchtvaartmaatschappij eiste concrete oplossingen van Schiphol om te voorkomen dat de veiligheidscontroles tijdens piekdagen in de zomervakantie opnieuw dichtslibben.

Dagelijks moesten tientallen reizigers worden omgeboekt die hun vlucht hadden gemist. Bij vertragingen van drie uur of meer hebben passagiers bovendien recht op een schadevergoeding.

Volgens een woordvoerder van Schiphol verliep het overleg tussen Dijksma, Elbers en Nijhuis „constructief” en blijft het luchthavenbedrijf in overleg met KLM over verdere maatregelen om lange wachtrijen tegen te gaan. Dinsdag gaan KLM en Schiphol verder praten.

De toenemende drukte op Schiphol kan KLM ook op de langere termijn belemmeren in zijn groeiplannen. Met omwonenden is afgesproken dat tot en met 2020 niet meer dan 500.000 vliegtuigen per jaar mogen vertrekken of landen op de luchthaven.