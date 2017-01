„Schikking kost Volkswagen 4 miljard dollar”

Volkswagen betaalt waarschijnlijk ongeveer 4 miljard dollar aan Amerikaanse autoriteiten om verdere vervolging vanwege het dieselschandaal in de VS te ontlopen. Dat meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van ingewijden.

Volgens de bronnen neemt het bestuur van de Duitse autobouwer woensdag een besluit over de voorgestelde schikking. De deal zou ook voorzien in een schuldbekentenis door VW, of een onderdeel van het bedrijf, voor het misleiden van toezichthouders. VW zou daarnaast forse hervormingen beloven en zou instemmen met onafhankelijk toezicht op de bedrijfsvoering.

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn.