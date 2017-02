Scheringa wil macht houden bij eigen bedrijf

Oud-bankier Dirk Scheringa heeft de stekker getrokken uit plannen om zijn nieuwe bedrijf CS Factoring via een zogenoemde omgekeerde overname naar de beurs te brengen. Reden daarvoor is dat hij anders te veel macht zou moeten afstaan aan de nieuwe zakenpartner waarmee hij in zee zou gaan.

Dat zei Scheringa vrijdag tegen het ANP. Zijn bedrijf CS Factoring houdt zich bezig met het opkopen en innen van openstaande facturen van bedrijven. Daarvoor is veel werkkapitaal nodig. Dat hoopte de voormalige topman en eigenaar van DSB op te halen via de beurs in Amsterdam.

De snelste en goedkoopste manier om daar te komen is door een bestaande notering te ‘kopen’ via een omgekeerde overname. Daarvoor is een onderneming nodig met een beursnotering maar zonder eigen activiteiten. Zo’n lege beurshuls is Lavide, het bedrijf waarmee Scheringa in zee wilde gaan.

Bij Lavide is Vincent Poorter de hoogste baas. Met hem samen zou Scheringa na de overname de raad van bestuur van CS Factoring gaan vormen. In de raad van commissarissen zouden twee vertrouwelingen van Poorter zitting krijgen, onder wie zijn vriendin, plus een door Scheringa voor te dragen lid.

Tegen die machtsverhouding verzette Scheringa zich, ook omdat in de statuten van Lavide is vastgelegd dat de commissarissen knopen kunnen doorhakken als de raad van bestuur het ergens over oneens is. Dat zou in de praktijk betekenen dat Poorter de dienst ging uitmaken. Dat vond Scheringa „niet goed voor het bedrijf”.

De partijen werden het daar niet over eens, bevestigde ook Poorter desgevraagd. Hij voegde eraan toe dat de resultaten van CS Factoring tegenvielen en het bedrijf volgens hem te veel financiële risico’s nam. Daarom wilde hij op zijn beurt een verlaging van de verkoopprijs en daar ging Scheringa dan weer niet in mee.